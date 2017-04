TEDxCannes : dix voix pour trouver de nouvelles voies

Le "spa du cerveau" revient au palais des festivals de Cannes samedi 29 avril pour une 4ème édition. Sur le thème de "Vox", dix voix inspirées touchant de la mise en scène à la technologie en passant par l'écriture, la mode, les média et la science pour aider chacun à trouver sa propre voie.

TEDxCannes, le Festival des Idées, revient samedi 29 avril au Palais des Festivals de Cannes. Pour sa 4ème édition, il nous propose sur le thème de "Vox", dix voix inspirées pour aider chacun à trouver sa propre voie et peut-être, comme les intervenants qu'il aura rencontrés, changer le monde à son tour. Quelque six cents participants sont attendus. Déclinaison cannoise mais internationale de TED, cet événement a su fidéliser son public, chacune des trois précédentes éditions ayant été marquée par le choix des thèmes, la qualité et l'originalité des intervenants, la mise en scène et l'alchimie générale d'une journée passée dans un véritable "spa du cerveau".

Sur le thème générique de "Vox, quelles voix pour de nouvelles voies", l'édition 2017, mise en musique par Norbert Barré et toute son équipe TED, se jouera également sur des thématiques riches et variées, allant de la mise en scène à l’écriture, de la mode au média, sans oublier la science et la technologie. Après avoir reçu Samuel LeBihan, Frédérique Bedos, Ken Banks et bien d'autres TEDxCannes a retenu dix nouvelles "voix" inspirantes. Pour fixer les idées, quelques exemples d'interventions inscrites au menu de cette année. Ce sera ainsi l'auteur et réalisateur Michel Laprise qui, sur la question "Comment développer sa créativité et celle des autres ?" partira d'une expérience acquise auprès de Madonna, du Cirque du Soleil, de Soda Stéréo et de la comédie musicale Robin des Bois.

Ce sera Romain Badouard, chercheur en sciences sociales, enseignant à l’Université de Cergy Pontoise, qui mettra en relation "démocratie et algorithmes" autour d'une interrogation plus que jamais d'actualité entre les deux tours de la Présidentielle française : Internet est-il l'ennemi de la démocratie ? Un vrai travail sur les transformations actuelles de la démocratie via l’essor des technologies numériques. Design Thinking avec Ayse Birsel, Media futurisme avec Nusrat Durrani qui a donné de la voix aux "sans voix", Mode durable avec Sakina M'sa… : ce sont là quelques-unes des dix voix "innovantes" qui, par la diversité des histoires et les visions singulières qu'elles expriment, assurent toute la richesse et la force du concept TED.

A noter aussi que ce TEDxCannes offre une expérience globale d’une journée. Elle démarre par un éveil corporel sur la plage, se poursuit autour d'un village d’innovations (réalité virtuelle, réalité augmentée, robots, datavisualisation…), par une conférence au Palais des festivals, et se termine par un cocktail dinatoire, idéal pour le networking. Le "beach & brain" en action à Cannes!

