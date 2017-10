TEDxMonteCarlo : une 2ème édition sur le thème "Permis d'apprendre"

Une seconde édition sur le thème "Permis d'apprendre" (Licence to know), pour le TEDxMonteCarlo. Elle aura lieu le 11 novembre prochain de 9 à 20 heures au Grimaldi Forum Monaco. Dix-huit speakers engagés et venant du monde entier exploreront un large éventail d’idées sur la science, le business ou encore les enjeux mondiaux autour de thèmes comme la prévention, la sécurité, la transparence, l’intelligence artificielle et l’entreprenariat. Parmi les intervenants de cette seconde édition peuvent être cités Pierre Frolla, le quadruple champion du monde d'apnée, éducateur, aventurier, cameraman sous-marin, Kohei Ogawa, professeur de l’Université d’Osaka et qui a créé un robot qui se déplace comme s’il n’était pas dirigé par un humain, le spécialiste de la cybersécurité Pat Moran, la joueuse d'échecs et étudiante, Fiorina Berezovsky, le spécialiste de la sécurité "physique", Sascha Kunel ou encore, Francis Gianni, le directeur de l'International School of Monaco.