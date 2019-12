Telecom Valley inaugure SoFAB@La Fabrique, son nouveau FabLab

L'association Telecom Valley inaugure en deux temps la nouvelle version du FabLab de Sophia Antipolis avec des espaces qui ont triplé en surface, de nouvelles machines sophistiquées et des activités créatrices encore plus ouvertes sur l'IoT, la 5G et l'IA embarquée : inauguration avec les élus le 5 décembre et ouverture à la communauté des makers le 18 décembre.

Un espace élargi pour les "makers" qui utilisent SoFab, le FabLab que Telecom Valley a ouvert au Campus SophiaTech il y a cinq ans. L'association inaugure en effet en deux temps SoFAB@La Fabrique, la nouvelle version du FabLab de Sophia Antipolis qui triple ses surfaces par rapport à la version initiale. Ainsi, l'inauguration officielle aura lieu jeudi 5 décembre à 17 heures dans des locaux qui restent au sein de Polytech Nice Sophia. Le second temps, le 18 décembre à 12h30, sera l'inauguration pour la communauté et qui réunira les professionnels et amateurs de prototypes, automatismes, robots, IA…

Ils auront l'occasion de visiter le nouvel atelier de SoFAB, visite suivie d’un tour d’horizons des nouvelles machines et de leur fonctionnement. Le tout, conclu par une séance d'échange autour d’un repas de Noël où chacun ramène quelque chose à grignoter (les boissons seront offertes). Mais ce nouveau SoFab dont Telecom Valley est très fière, n'apporte pas seulement plus d'espace pour les makers. C'est aussi de nouvelles machines de précision, des activités créatrices sur de nouveaux supports et une place toujours plus importante à l’expérimentation des nouvelles technologies pour l’IoT avec la 5G et l’IA embarquée, comme pour l’artisanat avec le travail du bois et du métal, ou l’industrie avec la mise en boîtiers et en panneaux d’affichage haut de gamme.

En novembre, quand les nouveaux espaces ont été aménagés, de nouvelles machines ont été en effet reçues et installées : plieuses, découpeuse, rouleuse. Plusieurs groupes de makers ont pu réaliser leurs prototypes : l'Ecole des Mines sur les énergies propres, un apiculteur pour un collège de Mandelieu (ruche avec capteurs), un cycliste venu réparer sa GoPro et bien d'autres... Après cinq ans de fonctionnement et un beau succès, c'est aujourd'hui une nouvelle aventure qui commence.