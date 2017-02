Telecom Valley lance un Groupe de Travail "Expérience utilisateur"

Sensibiliser les professionnels du numérique azuréens à la prise en compte de l’humain au centre du processus d’innovation technologique : c'est l'objectif d'un nouveau Groupe de travail de Telecom Valley centré sur l’expérience utilisateur. Créé à l'initiative de l'association Use Age, ce groupe de travail s’intéresse à la prise en compte de l’humain lors de la conception de solutions et de services digitaux, en étudiant leurs aspects psychologiques, sociologiques, communicationnels, marketing.

Il vient s'ajouter aux 7 communautés déjà ouvertes sur des thématiques techniques (Open source, Test et Qualité Logiciel, Sécurité et Cloud) et transversales (Agilité-Qualité, Emploi-Formation, Innovation, m-Tourisme), sans oublier le prototypage rapide, la vulgarisation scientifique et technique avec SoFAB, ainsi que la promotion de l’entrepreneuriat étudiant avec le Challenge Jeunes Pousses.

Directrice générale de la société d’ergonomie IHM LudoTIC, Teresa Colombi et Sandra Belfils, user experience designer chez IBM, toutes deux représentantes de Use Age, animeront cette nouvelle communauté, dont les objectifs principaux sont de :

sensibiliser à l’importance de l’humain en tant qu’utilisateur/client de produits et services,

partager des retours d’expérience sur la mise en œuvre des méthodes orientées utilisateur/client dans le processus de conception et l’innovation technologique,

suivre les tendances actuelles (réalité augmentée/virtuelle, objets connectés, big data, intelligence artificielle…), afin d’anticiper les usages de demain.

Le nouveau groupe dispose d’une feuille de route 2017-2018 ambitieuse. Elle y prévoit notamment l’organisation de l’événement annuel "World Usability Day" à Sophia Antipolis en novembre 2017 et la production, en 2018, d’un livre blanc "Baromètre UX/CX Côte d’Azur". Ce dernier permettra de rendre compte du degré de maturité des entreprises de la région vis-à-vis de ces thématiques, et de proposer des pistes de réflexion, des recommandations et des activités en phase.

La première réunion du Groupe de travail UX/CX, à laquelle les inscriptions sont ouvertes, est programmée le jeudi 2 mars prochain de 12h à 14h à Sophia Antipolis.