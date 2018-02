Telecom Valley à MonacoTech sur le créneau de l'innovation

Telecom Valley, l'association azuréenne du numérique, se déplace à Monaco la semaine prochaine. Dans l'esprit du MCABH (Monaco Côte d'Azur Business Hub), impulsé par Yannick Quentel et Hervé Barbat, les membres de Telecom Valley se rendront jeudi 22 février, de 12 à 14 heures dans les locaux de MonacoTech, l'incubateur-accélérateur de la Principauté. L'occasion pour eux de découvrir le point de vue de Monaco sur l’innovation et l’univers de Monacotech mais également de savoir ce que Monaco prévoit en matière de Blockchain, de voir comment la "smart-city" peut devenir "smart-pays" et de nouer des relations d'affaires. Le déplacement est organisé par la Commission Innovation de Telecom Valley avec Bich Lecourt et Patrick Duverger.

Programme

Introduction de Paul Jolie , Responsable Innovation du gouvernement Princier

, Responsable Innovation du gouvernement Princier Présentation de MonacoTech et Monaco Lab avec Fabrice Marquet , Directeur MonacoTech

, Directeur MonacoTech Focus sur les start-ups et les projets incubés.

Confiance Numérique et Blockchain par Thierry Poyet , Co-Fondateur et VP de World of Blockchains Monaco

, Co-Fondateur et VP de World of Blockchains Monaco My Ruby Card : Passeport de santé numérique Universel par Dr Patrick Coudert, Président IMSPRO

+d'infos et inscription