Télécoms : à Nice, le TM Forum 2019 ouvre la nouvelle ère de la 5G

C'est l'un des événements mondiaux où les plus grands esprits de l'industrie des télécommunications sont rassemblés. Le TM Forum Digital Transformation World réunira ainsi à Nice Acropolis, du 14 au 16 mai, plus de trois mille participants dont les grands représentants de l'industrie mondiale des télécoms. Un salon professionnel qui, cette année, met le cap résolument sur la 5G et toutes les opportunités que cette technologie ouvrira dans la prochaine décade. Ces opportunités et challenges seront explorés à travers cinq programmes dédiés.

Ils donnent le ton des nouveaux chemins de la transformation digitale : "2025 Digital Operator" (la capture de la valeur dans l'ère de la 5G); "Cloud Native IT" (le business agile); "Network Transformation" (virtuel network dynamique); "AI and Data Strategy" (la prise de décision intelligente); "Digital Customer Experience" (accélérer le "consommateur digital"); Global Architecture Summit.

Plus de 200 conférenciers interviendront dont Tareq Amin, CTO, Rakuten Mobile, Inc.; Tiberiu Fustos, Head of IT and Product Architecture (Enterprise Business Unit), Swisscom; Milind Bhagwat, Principal Enterprise Architect, BT.