Thales Alenia Space dans le projet de recherche 5G ALLSTAR

La 5G, avec les premiers terminaux attendus au milieu de l'année prochaine, est en approche. Alors que Monaco Telecom lance ce matin le déploiement de son réseau 5G en plein Monaco Yacht Show, Thales Alenia Space à Cannes annonce que le groupe est fortement impliqué dans le projet de recherche Horizon 2020 5G ALLSTAR et qu'il se positionne ainsi comme pionnier des initiatives relatives à l'infrastructure du réseau 5G en apportant notamment la dimension satellitaire. Ce nouveau projet, pour lequel TAS a été sélectionné, a démarré le 1er juillet dernier.

5G ALLSTAR regroupe également des acteurs du secteurs des télécommunications d'Europe et de Corée sous la co-direction du CEA-LETI (laboratoire d'électronique et d'informatique) et de l'ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute – Corée du Sud). Le projet s'appuie sur les résultats et l'expérience de coopération du projet H2020 5G CHAMPION pour concevoir, développer, évaluer et tester la multi-connectivité basée sur des accès multiples, combinant les technologies cellulaires et d'accès par satellite pour soutenir des services à haut débit fiables et disponibles.

Pour Thales Alenia Space, ce travail vient renforcer sa position dans les solutions de réseaux satellitaires 5G, qui offrent une meilleure expérience utilisateur avec des impacts marginaux sur les terminaux. "Parallèlement, les OPEX et CAPEX pour les opérateurs de réseaux mobiles seront minimisés grâce à l'intégration transparente de la technologie satellite", explique le groupe. "5G ALLSTAR développera des technologies sélectionnées au sein d’un ensemble "Proof of Concepts" pour valider et démontrer le support de la multi-connectivité basé sur un accès cellulaire 5G, ainsi que le nouvel accès radio par satellite pour fournir des services 5G fiables et à haut débit."