Thales Alenia Space : Europasat prêt à être lancé à Kourou

Construit par Thales Alenia Space, groupe basé à Cannes La Bocca, Europasat, le satellite de télécommunications "Inmarsat S-Band / Hellas Sat 3" a rejoint le site de lancement de Kourou en Guyane Française où il sera lancé en juin prochain par une fusée Ariane 5. Ce satellite, commandé en condosat par les deux sociétés Inmarsat et Hellas Sat, fournira des services par satellite mobiles (MSS), des services par satellite fixes (FSS) et des services par satellite de diffusion (BSS).

La charge utile pour Inmarsat fournira des services en bande S sur l’ensemble des 28 pays membres de l’Union Européenne, plus la Norvège et la Suisse, tandis que la charge utile FSS / BSS Hellas Sat couvrira l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique australe.

La charge utile "Inmarsat S-band" va offrir des services mobiles améliorés sur l’Europe grâce à un réseau intégré, qui offre des services satellitaires en bande S avec un réseau au sol LTE (Long Term Evolution) opéré par Deutsche Telekom, partenaire d'Inmarsat. "Inmarsat S-band" fonctionnera avec le système baptisé European Aviation Network, formé d’un satellite intégré et d’un réseau au sol combinant le meilleur des deux mondes, et offrira aux passagers des compagnies aériennes un haut débit très puissant et de grande capacité via une solution extrêmement légère.

La charge utile Hellas-Sat 3 fournira quant à elle des services DTH (Direct To Home) et de télécommunications en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, permettant à Hellas Sat d’accroître sa capacité de services.

Construit sur la plateforme Spacebus 4000 C4 de Thales Alenia Space, le satellite embarquera une mission multi faisceaux en bande S pour Inmarsat, ainsi qu’une puissante mission Ku / Ka-Band de 45 transitoires Ku et 1 Ka pour Hellas Sat. Sa masse au lancement est d’environ 5,8 tonnes avec une puissance charge utile d’environ 12,7 kW. Positionné à 39° Est, ce sera le quatrième satellite de Thales Alenia Space à être expédié au Centre spatial guyanais en 2017 et le 14ème de TAS à être lancé depuis le début de l'année, a souligné Bertrand Maureau, vice-président, Telecommunications Business Line à Thales Alenia Space.