Thales Alenia Space, partenaire de la mission Biomass de l'ESA

Le constructeur cannois développera le système d'alimentation de l'antenne du satellite Biomass de l'Agence Spatiale Européenne. C'est un élément clé de cette mission du programme Earth Explorer de l'ESA, mission dont l'objectif est d'étudier le rôle du carbone contenu dans les forêts du globe.

Le constructeur cannois de satellites Thales Alenia Space vient d'annoncer la signature d’un contrat avec Airbus Defence and Space GmbH concernant le développement du système d'alimentation de l'antenne du satellite Biomass de l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Mission du programme Earth Explorer de l'ESA, Biomass est dédié à la protection de la planète. Le satellite vise à étudier le rôle du carbone contenu dans les forêts du globe, dans le cycle du carbone en général. Avec un lancement prévu en 2021, il permettra de déterminer la répartition de la biomasse dans les forêts du monde et en mesurer les changements annuels (photo crédit ESA).

La mission générera des cartes de la biomasse forestière et de la hauteur de la forêt à une résolution de 200 mètres et mesurera la déforestation à une résolution de 50 mètres. Biomass sera la première exploration spatiale de la surface de la Terre utilisant un radar à bande P dont est responsable Airbus Defense and Space GmbH. Thales Alenia Space fournira le système d’alimentation de l'antenne SAR, basé sur un réflecteur déployable de 12 mètres générant le faisceau radar. Les données générées seront utilisées pour surveiller l'ionosphère, les glaciers et les couches de glace, tout en cartographiant la géologie de la sous-surface dans les déserts et la topographie sous une végétation dense.

Pour Thales Alenia Space, ce nouveau contrat s’inscrit dans la stratégie de transformation vers le "new space". Les produits et projets du groupe sont conçus pour répondre aux principaux objectifs sociétaux concernant notre monde : observer et protéger la planète, relier et guider les gens, fournir des données susceptibles d'impacter les décisions influant sur le changement climatique, garantir la sécurité des personnes dans le climat géopolitique fragile d'aujourd'hui, sauver des vies pendant les catastrophes naturelles et même explorer de nouveaux mondes qui, un jour, pourraient devenir de nouvelles terres pour l'humanité...