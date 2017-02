Thales Alenia Space : trois satellites au lancement à Kourou!

Une situation exceptionnelle pour le constructeur cannois ! Trois satellites de télécommunications réalisés pour des clients différents ont été acheminés sur le pas de tir de Kourou en Guyanne Française pour leur lancement par Ariane 5 : Telkom 3S, lancé hier avec succès, pour l'Indonésie; SGDC (Satellite Géostationnaire de Défense et de Communications sécurisées) pour le Brésil et Koreasat 7 pour la Corée du Sud qui seront lancés conjointement le 21 mars prochain.

Champagne ! Le lancement du satellite de télécommunications Telkom 3S fabriqué par Thales Alenia Space pour l’Indonésie a été réussi hier mardi depuis Kourou en Guyane Française. Un premier lancement d'une série de trois pour le constructeur cannois, puisqu'il sera suivi de l'envoi dans l'espace de deux autres satellites sortis de ses salles blanches et qui sont arrivés en ce début de semaine sur le pas de tir de Kourou. Il s'agit du satellite de télécommunications dual SGDC (Satellite Géostationnaire de Défense et de Communications sécurisées) pour le Brésil et du satellite de télécommunications Koreasat 7 pour la Corée du Sud qui seront lancés conjointement le 21 mars prochain par une fusée Ariane 5.

Trois satellites au lancement dans la même période, c'est pour Thales Alenia Space une situation exceptionnelle. Pour le groupe, elle reflète à la fois la diversité de son rayonnement commercial, la richesse de son offre de services dans le domaine des télécommunications, l’éventail de sa gamme satellitaire et sa capacité à mener conjointement des campagnes de lancement pour des clients différents.

Telkom 3S : une plus grande capacité dans un satellite plus petit et plus léger

Pour Telkom 3S négocié dans le cadre d’un contrat clé en main avec l’opérateur Telkom Indonesia, Thales Alenia Space est en charge de la conception, de la réalisation, des tests et de la livraison en orbite du satellite. La société est également responsable du lancement, de la mise en orbite du satellite (LEOP) et des tests en orbite (IOT). TAS a fourni d'autre part des éléments du centre de contrôle et assure la formation d’une équipe d’ingénieurs sur place.

Telkom-3S permettra d’accroître la capacité en bande C de Telkom Indonésia depuis la position orbitale de 118° Est et offrira par ailleurs des services de Télévision Haute Définition et de réseaux GSM/Internet déportés en bande Ku. Basé sur la famille de plateforme SPACEBUS de Thales Alenia Space, Telkom 3S embarque une charge utile composée 24 transpondeurs en bande C, 8 en bande C étendue, et 10 en bande Ku, et d’une puissance de 6,5 kW. Le satellite a une masse au lancement de 3550 kg et une espérance de vie de plus de 16 ans. Directeur des Télécommunications chez Thales Alenia Space, Bertrand Maureau, souligne le fait que ce satellite de la gamme Spacebus 4000 B2 dans sa version évoluée permet d’offrir une plus grande capacité dans un satellite plus petit et plus léger.

Les satellites SGDC et Koreasat 7 prêts pour le lancement

Le satellite SGDC est destiné au client Visiona (société conjointe entre Embraer et Telebras) et répond simultanément à deux objectifs : d’une part mettre en place de communications satellitaires sécurisées pour les Forces armées et le gouvernement, et d’autre part contribuer au déploiement du Plan National Large Bande (PNBL), porté par l’opérateur Telebras, ayant pour objectif la réduction de la fracture numérique sur le territoire. Il a une masse au lancement de 5,7 tonnes et sera positionné à 75° Ouest.

Le satellite Koreasat 7 est destiné au client coréen KT Sat. Il fournira des services d’accès internet et multimédia, de télédiffusion et de communications fixes sur la Corée, les Philippines, l’Indonésie et l’Inde depuis la position orbitale de 116 ° Est. Le satellite a une masse au lancement de 3,5 tonnes.

Telkom 3S en montage dans les salles blanches de Thales Alenia Space (CATR_Light@Thales Alenia)