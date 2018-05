"Third" : une revue qui cible l'angle juridique de la révolution numérique

Le décryptage de la révolution numérique sous un angle juridique : c'est ce que propose la nouvelle revue, "Third" (deux publications par an), qui se présente comme "un lieu unique de réflexions sur les enjeux juridiques de l’économie numérique". Lancée par deux avocats parisiens, Arthur Millerand et Michel Leclerc, elle capitalise près de 5 ans d’expérience, acquise aux côtés d’entreprises innovantes et de recherches sur le numérique, notamment dans le cadre du blog "Droit du Partage" qu'ils avaient ouvert. Avec ce numéro "zéro" de Third, ils partagent leurs analyses juridiques et leur vision du cadre règlementaire en construction pour les plateformes.

"Third" s'attache plus particulièrement aux plateformes numériques (type airbnb, Deliveroo, Uber…) car elles sont à la fois le symbole économique de cette nouvelle économie et l’objet de droit au cœur du cadre règlementaire en construction. Les plateformes numériques agrègent des communautés grâce à des outils technologiques en vue de la vente, la location ou partage d’un bien ou de la fourniture d’un service, ce qui permet d’adresser des segments de marchés jusqu’alors délaissés, tels que la livraison du dernier kilomètre ou les services entre particuliers. Ce numéro "zéro" se focalise sur l’émergence du droit des plateformes numériques et sur l’évolution de la règlementation du transport de personnes et de marchandises.

"Nous souhaitons que Third soit un lieu d’échange et de réflexions pour tous ceux qui s’intéressent à la révolution numérique. Loin des clichés de l’avocat qui jargonne et tient des propos obscurs, nous nous situons dans une logique de partage d’informations techniques et d’open law. Les numéros à venir contiendront des contributions extérieures (interviews et articles d’acteurs du numérique) : le succès de Third dépendra de la participation active de l’écosystème" soulignent les fondateurs.