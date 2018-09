Times Higher Education : UCA dans le Top 400 des universités mondiales

Nouvellement constituée, l'Université Côte d'Azur commence à trouver sa place dans les classements internationaux, et notamment dans celui du Times Higher Education qui a été publié hier, mercredi 26 septembre. UCA se trouve ainsi placée dans le tableau 351-400 des meilleures universités mondiales, classement dont le podium est occupé par les Britanniques Oxford et Cambridge et par l'Américain Standford (3ème). Sur le plan national, UCA arrive en 13ème position, la première place étant occupée par PSL (Paris Sciences et Lettres) qui s'est hissée dans le Top 50 mondial (41ème).

Sur le podium français figurent également la Sorbonne (2ème pour la France et 73ème mondiale) suivie par Polytechnique (108ème mondiale). Premier établissement de province dans ce classement, l'Ecole Normale Supérieure de Lyon est 6ème (dans le tableau 201-250 au niveau mondial). Aix-Marseille, 8ème sur la France se classe dans le tableau 301-350.

Autre classement des universités mondiales qui fait référence, le classement de Shanghai publié le 15 août dernier avait fait décrocher l'université azuréenne dans le tableau 701-800. Une descente vertigineuse (l'UNS était installée solidement dans le Top 500 depuis 2006) qui s'expliquait par le fait que Shanghai ne voulait pas prendre en considération les regroupements d'universités et d'écoles. Or, avec la création d'UCA, une ComUE (Communauté d'Universités d'Etablissement) les signatures scientifiques allaient désormais à UCA et n'allaient plus à l'UNS qui, pour Shanghai, restait la seule référence.

Times Higher Education, contrairement à Shanghai, prend en compte les regroupements. Dans ses commentaires du palmarès 2019, l'accent est donné d'ailleurs sur les regroupements français qui font monter les établissements dans le classement. Et de noter le cas de PSL Reseach University Paris qui a réalisé le regroupement en 2010 et fait entrer la France dans le Top 50 ainsi que celui de Sorbonne Université, beaucoup plus récent (janvier 2018) qui a propulsé l'université parisienne à la 73ème place mondiale. C'est, signale THE, le nouveau venu qui a obtenu le meilleur classement.