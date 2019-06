Titan Datacenters à Mougins : la première pierre est posée

Initialement lancé en 2015 comme l'un des plus grands data centers d'Europe, le projet Data Center Titan a été revu à la baisse mais se présente comme le "premier data center français modulaire et certifié Tiers 4 (public), éco-responsable de dernière génération". Il fait désormais terrain commun avec un centre d'activité et de bureaux construit par Valimmo et prévoit son ouverture début 2021.

Cette fois le projet Data Center Titan est bien parti. Il entre "dans le dur". Il était possible de le constater à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de pose de la première pierre qui s'est déroulée récemment en bordure du Chemin de la Plaine à Mougins, sur un terrain déjà largement en cours d'aménagement. Annoncé comme l'un des plus grands data centers d'Europe en 2015, il a revu toutefois ses ambitions en termes de taille. De plus, il est cette fois associé à un parc d'activités et de bureaux (4.200 m2) mené par la société mouansoise Valimmo, parc qui occupe les deux tiers de la surface du terrain. (Photo DR : une maquette du futur Titan Datacenter). Président de Titan Datacenters France, Jean-Sébastien Femenia, a présenté le volet data center de l'opération. En résumé, a-t-il souligné, cet équipement sera doté des toutes dernières technologies et constitue pour la région Sud un projet d’envergure international. Il répond aux besoins des entreprises françaises en particulier de celles basées à Sophia Antipolis qui ont d’énormes besoins en stockage de données (c’est le cas de l’Institut interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle qui vient d’être lancé). Ce sera d'autre part le premier data center français modulaire et certifié Tiers 4 (public), éco-responsable de dernière génération. Le bâtiment sera livré début 2021 et mis en exploitation au 1er semestre 2021. Il est avancé également la création de 70 emplois dans les 3 ans suivant la sortie du data center. Son ouverture générera une centaine d’emplois dans l’écosystème ainsi créé assure également Jean-Sébastien Femenia, qui compte lancer la première offre de services très bientôt. La pose de la 1ère pierre a eu lieu en présence de Richard Galy, maire de Mougins, Danièle Nevet, conseillère municipale du Cannet représentant le maire Yves Pigrenet, maire du Cannet, Guy Lopinto, adjoint délégué à l’Urbanisme à Mougins, François Moison, Président de Valimmo, Jean-Sébastien Femenia, président de Titan Datacenters France, Dan Costa-Foru, architecte du projet et gérant du cabinet Archi Partner ainsi que de nombreux représentants du monde de l'immobilier d'entreprise. www.titandc.net Photo DR : à droite, Jean-Sébastien Femenia, président du Titan Datacenter en compagnie de Richard Galy, maire de Mougins.