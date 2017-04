TM Forum Live! organise à Nice un hackathon Smart City, IoT et 5G

En marge du TM Forum Live!, du 15 au 18 mai à Nice au Palais Acropolis, est organisé du 16 au 17 mai un hackathon sur les thèmes de la Smart City, de l’IoT et des Réseaux 5G. L’événement est ouvert aux développeurs, designers, étudiants, entrepreneurs ou spécialistes en télécommunications. Une belle occasion pour les étudiants et startuppers qui sont invités à participer à cet hackathon et qui pourront bénéficier du mentoring d’experts reconnus et partenaires de l’événement comme Huawei, Salesforce et Vodafone. Plus d'infos : cliquez ici.

Le TMForum Live!, qui réunit quelque 3.500 participants, est l’un des grands rendez-vous des acteurs des télécommunications dans le monde. Il revient à Nice chaque année et a pour vocation de faciliter les rencontres et la collaboration entre entreprises du digital et d’anticiper les défis posés par l’innovation et les nouvelles technologies. Pendant 4 jours, keynotes, conférences et événements networking apporteront des réponses aux problématiques de l’industrie des télécommunications à l’heure de la 5G : imaginer de nouveaux business models, adapter ses infrastructures à la transformation digitale, trouver de nouveaux relais de croissance grâce au numérique ou cultiver l’agilité pour faire de la transformation digitale une opportunité de succès.