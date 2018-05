TM Forum à Nice : l'industrie des télécoms en route vers une décennie de transformation numérique

Le "Digital Transformation World" (ex TM Forum Live) réunira du 14 au 17 mai au Palais Acropolis de Nice près de 3.000 participants autour d'une question principale : la stratégie de l'industrie des télécoms à l'orée d'une décennie de transformation numérique.

La transformation digitale du monde : c'est le thème de l'édition 2018 du TM Forum qui réunira du 14 au 17 mai au Palais Acropolis à Nice près de 3.000 participants dont de nombreux de cadres des télécoms et près de 700 entreprises dont les principaux leaders mondiaux des technologies de l’information et des communications. Anciennement appelé "TM Forum Live" et aujourd'hui placé sous le nom de "Digital Transformation World", ce grand rendez-vous de l'industrie mondiale des télécoms a axé cette année un programme de conférences très dense, autour de la question du "comment" faire cette transition digitale.

Quelle est la stratégie à suivre avec les fournisseurs OTT (over-the-top service) qui assurent des services de livraison d'audio, de vidéo et d'autres médias sur Internet sans la participation d'un opérateur de réseau traditionnel ? Nouer avec eux des partenariats assurant un partage de revenus ? Se transformer en plate-forme digitale ? Comment rester profitable ? Comment entrer dans la nouvelle vague de croissance actuelle en nouant des partenariats avec les secteurs industriels verticaux allant des médias à la santé en passant par l'énergie, les gouvernements, les transports, la "smart city", etc.

En réponse, durant ces quatre jours, des écosystèmes numériques basés sur des plates-formes ouvertes pour l’industrie et la société seront ainsi présentés ainsi que plus de 30 projets d’innovation créés par 120 entreprises. Des projets qui devraient contribuer à façonner une industrie des télécoms en route vers une décennie de transformation numérique.