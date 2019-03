Toastmasters Sophia : n'ayez plus peur de prendre la parole en public

Vous avez une présentation importante demain ou dans un mois, et vous avez des crampes d’estomac, de l’insomnie, les mains moites ? Alors, Toastmasters Sophia Antipolis peut vous aider. C'est le message lancé par le club qui ouvre la porte sur ses activités mercredi 13 mars à 18 heures au Village by CA à Sophia. Il donnera à cette occasion un aperçu de ce qu'il peut apporter, des compétences que vous pouvez développer et des avantages qu’il y a à rejoindre le club. La réunion du 13 mars se tiendra suivant un programme précis incluant improvisations, discours préparés et évaluations.

Le meneur de soirée, votre “narrateur” s’assurera d’expliquer chaque rôle et activité et vous fera découvrir le club, ses méthodologies et ses avantages. Notez que le club étant bilingue, il peut aussi vous permettre d’améliorer votre anglais ou français et qu'il vous ouvre un monde où parler en public est devenu un sport, une science, un art : en un mot un plaisir. Finies les crampes d'estomac avant d'entrer en scène...

Photo DR : quand la prise de parole devient un plaisir avec les membres de Toast Master Sophia Antipolis.