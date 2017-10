Tourisme : la Côte d'Azur a repris des couleurs

Le tourisme azuréen, lourdement impacté l'été dernier par le dramatique attentat du 14 juillet, a retrouvé la santé. Selon le dernier bilan de saison estivale effectué par le CRT Côte d'Azur, le plan de relance (2,3 M€) aidant, les indicateurs se sont remis au vert : fréquentation en hausse, taux d'occupation qui revenu à ses niveaux habituels, dépense moyenne et RevPAR hôtelier (revenu par chambre disponible) qui monte… Reste un traumatisme qui ne sera jamais effacé.

Le tourisme azuréen a repris des couleurs. Si le lourd traumatisme de l'attentat du 14 juillet niçois ne sera jamais effacé, en revanche, la fréquentation touristique qui avait connu un coup d'arrêt en plein milieu de l'été 2016, a retrouvé ses meilleurs niveaux. C'est ce qui ressort de l'exposé de David Lisnard, président du CRT Côte d’Azur France, lors de la réunion de bilan de la saison estivale présidée par le Préfet des Alpes-Maritimes. Pour le président du CRT qui est également maire de Cannes, le plan de relance de 2,3 millions d’euros financé par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, la Région PACA et le gouvernement via Atout France a porté ses fruits.

Les pertes subies sur l'été 2016 ont été rattrappées

La fréquentation touristique observée en juillet avec des situations contrastées entre établissements, s’est fortement amplifiée en août et s'est poursuivie jusqu’en septembre, permettant de rattraper les pertes subies sur ces mêmes mois en 2016.

Sur le mois d’août, l’occupation des hôtels et résidences de tourisme a de nouveau atteint les 86%, retrouvant le niveau moyen de ces dernières années. La fréquentation en nuitées a rebondi de 7% sur ce mois, et de 6% sur le cumul des deux mois de juillet-août. Septembre de son côté affiche un taux d’occupation de près de 79% de l’hôtellerie urbaine, soit une progression de 3,6 points tandis qu'octobre s’annonce très bon.

La tendance positive se constate également en termes de chiffre d’affaires. Ainsi, le Revpar hôtelier (revenu par chambre disponible) a augmenté de 16% sur le mois d’août, effaçant la baisse de 5% enregistrée en juillet. Il a poursuivi sa progression (+6%) en septembre.

Autre chiffre qui témoigne de cette bonne santé retrouvée : la dépense moyenne des visiteurs avion, tous hébergements confondus, a augmenté de 5% sur juillet-août, à 111€ par jour. Il s’agit de la 5ème année consécutive de hausse, permettant de retrouver les meilleurs niveaux de dépenses depuis l’été 2005.

La présence d'une clientèle internationale à haute contribution

La présence sur la Côte d’Azur, d’une clientèle internationale à haute contribution explique ces évolutions positives, explique ainsi le CRT Côte d'Azur. On note en effet, grâce au plan de relance Côte d’Azur France mis en œuvre tout au long de l’année 2017, une progression favorable des nuitées sur nombre de pays ciblés par des opérations de promotion : Italie, +18%; Chine et Asie, +15%; Allemagne,+14%; Pays-Bas + 8%; Scandinavie + 7%; USA + 7%.

Sur la Grande Bretagne, une clientèle traditionnelle de la Côte, une opération collaborative menée par le CRT avec EasyJet, Antibes, Cannes et Nice, sur Londres en mai a permis d’augmenter immédiatement les réservations de Grande-Bretagne vers l’aéroport Nice Côte d’Azur de près de 25%. Cependant sur ce marché, les nuitées estivales accusent une baisse de 8%, conséquence directe de la forte dévaluation de la livre.

De nouvelles actions de promotion programmées en 2018

Pour 2018, de nouvelles actions sont programmées sur les marchés en forte progression pour appuyer la reprise du marché Russe (+22%), entretenir la bonne dynamique des marchés d’Europe Centrale (+17%). "Les chiffres démontrent la corrélation directe entre les démarchages, campagnes de communication numérique et classique, accueils multiples, et l’augmentation de fréquentation de la destination, qui peuvent dépasser les 20% de croissance" souligne David Lisnard. D’où la poursuite des actions pour plus de promotion et de communication sur les marchés ciblés.