Tourisme : La Voile d'Or (Cap-Ferrat) décroche sa 5ème étoile

Une "joue contre la mer", disait Cocteau. Créé en 1925 par un capitaine anglais champion de golf, repris dans les années 60 par la famille Lorenzi, le mythique hôtel La Voile d'Or de Saint-Jean Cap Ferrat, entre petit port de pêche et le bleu de la méditerranée, vient d'obtenir sa 5ème étoile. Il entre ainsi dans le club très fermé de l'hôtellerie "très haut de gamme" azuréenne.

Dans la ligne du Grand Hôtel du Cap-Ferrat, qui avait été le premier grand hôtel azuréen à renouer avec les 5 étoiles en 2011, La Voile d'Or, un autre hôtel mythique de Saint-Jean-Cap-Ferrat, vient de décrocher sa 5ème étoile. Il rejoint le club très fermé de l'hôtellerie "très haut de gamme" qui compte également parmi ses membres La Réserve à Ramatuelle, Le Byblos et le Château de la Messardière à Saint-Tropez, ou encore le prestigieux Hôtel du Cap-Eden-roc à Antibes. Ce qui signifie que La Voile d'Or réunit, outre son atmosphère unique et son cadre naturel exceptionnel, des équipements et des services d'excellence qui garantissent les meilleures conditions d'accueil et de séjour à tous ses hôtes.

La reconnaissance officielle d'une tradition hôtelière

Ce classement a été décerné par l'agence de développement touristique Atout France le 22 mai 2017, après examen de 155 critères précis homologués par arrêté ministériel. Pour cet établissement de Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est la reconnaissance officielle d'une tradition hôtelière, perpétuée depuis plus de 50 ans par la famille Lorenzi et son équipe.

Historiquement parlant, la Voile d'Or a été créée en 1925 par le Capitaine Powell, un Anglais champion de golf et de billard, qui rêvait de diriger un établissement prestigieux. Il réussit son pari en érigeant son hôtel de 25 chambres dans une bâtisse élégante dominant la baie de Saint-Jean-Cap Ferrat. Dès son ouverture, les célébrités s'y pressent. Mais c'est dans les années 50, qu'un entrepreneur du cap, Jean Lorenzi rêve de cette grande maison qu'il connaît depuis son enfance et dont il devient propriétaire avec son frère Francis en 1964.

45 chambres régulièrement rénovées

Dès lors, il met en place un vaste plan d'agrandissement et de rénovation pour transformer l'hôtel. L'objectif est de réunir en ces lieux l'ensemble des équipements et prestations propices au bonheur de ses hôtes. Deux années de travaux seront nécessaires pour doter la Voile d’Or de quarante-cinq chambres équipées chacune d’une salle de bain en marbre (les premières sur la Riviera), d'une première piscine surplombant la mer, puis d'une seconde située en contrebas, d'une plage privée, d'un sauna, de salons majestueux décorés de meubles chinés chez les antiquaires de la Côte d’Azur et de Paris.

Depuis ses 45 Chambres tout comme l'établissement, ont été régulièrement rénovées. Elles ont suivi l'évolution des goûts de la clientèle mais sont restées à l’image de La Voile d'Or : "élégantes et charmantes, tout en réunissant les équipements pratiques et technologiques de rigueur", dit l'hôtel. Lumineuses, spacieuses et parfaitement insonorisées, elles offrent différentes expositions avec vue sur les jardins, le port ou la mer. "Une joue contre la mer" comme le disait Jean Cocteau à l'époque... avec aujourd'hui une étoile de plus.