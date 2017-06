Tourisme : Nice, ville française favorite des touristes étrangers

Hors Paris, Nice reste la ville française favorite des touristes étrangers. C'est ce que confirme une récente étude d'Atout France faite à partir des données de fréquentation hôtelières de 30 grandes métropoles et agglomérations françaises, hors Paris sur la période 2015-2016. Avec 2,65 millions de nuitées étrangères, la Métropole Nice Côte d'Azur arrive largement en tête devant la Métropole Aix-Marseille-Provence (1,28 millions), suivie de Strasbourg (1,11 millions) puis de Lyon (1,07 millions). Ces quatre métropoles concentrent près de la moitié (48%) de ces nuitées. Mais Nice s'affirme tout particulièrement comme une destination internationale : toutes nationalités confondues, elle présente une part de clientèle étrangère plus importante même que Paris avec un ratio de 59% contre 56% pour la capitale.

En ce qui concerne la clientèle française, c'est la Métropole Aix-Marseille-Provence qui prend la tête avec 3,53 millions de nuitées, Nice s'inscrivant en 5ème position (1,85 millions). L’étude révèle également que les Britanniques (2 millions de nuitées, soit 15,8%), les Allemands (1,5 million de nuitées, 11,4%) et les Américains (1,1 million de nuitées, 8,8%) sont les 3 clientèles internationales les plus présentes dans les hôtels des 30 villes étudiées, y représentant 36% des nuitées étrangères. La clientèle en provenance des marchés lointains (y compris Russie et Turquie) y représente quant à elles 28% des nuitées internationales.