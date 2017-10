Train : la ligne Cannes-Grasse prépare sa réouverture

Bientôt la réouverture pour la ligne ferroviaire Cannes-Grasse. Engagés pour un an le 11 décembre 2016, les travaux de modernisation de la ligne se poursuivent et arrivent dans leur dernière phase. Des trains d’essais et de travaux vont ainsi circuler sur la ligne entre le 23 octobre et le 10 décembre 2017 afin de s’assurer que la voie est opérationnelle et bien prête à recevoir des circulations commerciales, et de former l’ensemble des conducteurs de trains qui circuleront sur cette ligne. Dès cette période, les passages à niveau de la ligne seront remis en service.

Les automobilistes qui n’avaient plus l’habitude de voir passer des trains vont être avertis grâce à une signalisation spécifique posée le long de la route Napoléon. Le code de la route rappelle la Sncf est bien entendu l’unique règle applicable et le train reste prioritaire face aux voitures, deux-roues ou piétons qui traverseraient la voie.