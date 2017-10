Tram de Nice : le tunnelier Catherine est sorti de terre

Le tunnel du tram est creusé. Catherine vient de sortir de terre dans la rue de France. Trois kilomètres depuis le puits d'entrée de la rue Ségurane. La levée de coupe sera fêtée le samedi 4 novembre et le dimanche 5 novembre les Niçoises et Niçois sont invités à une journée "portes ouvertes" pour découvrir la roue de coupe avant son démontage.

Le plus difficile est fait pour les travaux du tunnel du tramway de Nice. Le tunnelier Catherine vient de terminer son creusement et se situe depuis quelques jours dans le puits de sortie de la rue de France (photo ci-dessus @Ville de Nice). Près de 3 km de tunnel auront été creusés depuis le puits d’entrée de la rue Ségurane. Préalablement rempli d’eau pour faire face à la pression de la machine, ce puits de sortie est aujourd’hui quasiment vide, laissant apercevoir l’avant de la machine. Toujours impressionnant. Une fois le puits vidé en totalité, la roue de coupe va être démontée, soulevée par le portique en place et posée à plat. Les éléments du tunnelier seront alors démontés petit à petit jusqu’à la fin de l’année.

La fin du chantier est maintenant à la fois plus classique et plus simple : travaux en surface, poses de rails … Maire de Nice, président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Christian Estrosi a salué aussi cette arrivée du tunnelier Catherine à son point de destination, soulignant dans un communiqué "qu'aucun incident important ni aucune dégradation notable sur le bâti n’ont eu lieu malgré les oiseaux de mauvaise augure qui prédisaient l’effondrement de la moitié de la ville."

Comme cela s'était fait il y a quelques mois pour le baptême de Catherine, le premier magistrat présidera la levée de la roue de coupe le samedi 4 novembre. Puis, le dimanche 5 novembre sera organisée une journée "portes ouvertes" qui permettra à toutes les Niçoises et tous les Niçois de découvrir le tunnelier Catherine et sa roue de coupe dans le puits, juste avant le démontage de la machine.