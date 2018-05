Transition Monaco Forum : les business models d'un avenir propre

Réinventer les business models pour un avenir propre : c'est l'ambition du Transition Monaco Forum, un nouvel événement professionnel lancé dans la Principauté par Richard Attias & Associates, et qui aura lieu les 26 et 27 juin au Grimaldi Forum. Placé sous le Haut Patronage du Prince Albert II, il s'agit d'une nouvelle plate-forme mondiale destinée à accélérer la transition vers un futur durable dans tous les secteurs et industries. Seront ainsi rassemblés à Monaco 500 leaders mondiaux (acteurs des technologies propres, investisseurs, chefs d'entreprises, innovateurs, experts académiques et membres de la société civile).

L'objectif est de créer un hub européen d’investisseurs spécialisés sur le sujet de la transition écologique et énergétique et de mobiliser les principales parties prenantes au sein de tous les secteurs pour trouver les solutions concrètes qui accéléreront la réinvention des "business models". La conférence inaugurale, uniquement sur invitation, présentera les cinq domaines sur lesquels les efforts doivent peser pour renforcer l'écosystème des technologies propres : le rôle des villes et des territoires ; la finance ; la réglementation ; l’innovation et les nouveaux acteurs. A travers cette approche systémique, l'objectif est d’agir comme un catalyseur pour encourager les partenariats et les investissements stratégiques qui permettront la diffusion des innovations placées au cœur de la transition.

En tant que leader mondial de cette transition, la Chine sera le pays d'honneur de cette première édition monégasque. Le Prince Albert II prononcera le discours d’ouverture le 26 juin. Arnold Schwarzenegger, Fondateur du R20 et ancien gouverneur de Californie, et Carlos Sallé, Directeur des Politiques Énergétiques et du Changement Climatique d’Iberdrola, ont déjà confirmé leur participation, tandis qu'une soixantaine d'intervenants de renommée internationale sont également attendus.