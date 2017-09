Trois MOOC Inria démarrent fin septembre sur la plateforme FUN

Trois nouveaux MOOC Inria démarrent dans la seconde quinzaine de ce mois de septembre sur la plateform FUN (France Université Numérique). Les inscriptions sont ouvertes depuis quelques jours. La première session MOOC "Internet Measurements: a Hands-on Introduction" est un cours en anglais offrant une introduction pratique aux mesures de l'internet (métrologie), basée sur des expérimentations réelles sur la plateforme PlanetLab Europe. Y sont abordés différents concepts tels que la topologie des réseaux et le routage, les pertes, la latence, la géolocalisation, la bande passante et les mesures de trafic. Le cours démarre le 18 septembre et se prolonge sur 5 semaines. Nouveauté : les vidéos de ce MOOC sont également sous-titrées en français.

Second MOOC de cette rentrée, "Web sémantique et Web de données" est devenu un des classiques de la plateforme. A partir du 25 septembre, pendant 7 semaines, il propose de vous former aux standards du Web de données et du Web sémantique. Il vous présente de nombreux langages permettant d’agir sur les données du Web, tels que SPARL, RDF, OWL, et bien d’autres. Il est enseigné par Fabien Gandon, Olivier Corby et Catherine Faron-Zucker, de l’équipe Wimmics (Inria, I3S, CNRS, UNS).

Il s’adresse plus particulièrement aux ingénieurs en informatique et aux étudiants, notamment dans le domaine des systèmes d’information, et peut être suivi en complément d’une formation classique aux technologies de base du Web. Ce MOOC a été réalisé par le Mooc Lab Inria dans le cadre de uTOP, projet IDEFI qui vise à réaliser un démonstrateur de valorisation de la recherche par la formation.

Troisième MOOC, une nouvelle session "Introduction to a Web of Linked Data" démarre le 25 septembre pour 4 semaines. Parmi ses nombreuses évolutions, le Web est devenu un moyen pour les applications d’échanger des données. Chaque jour, nous consommons et produisons ces données à travers une variété d’applications qui fonctionnent sur une variété de dispositifs. Cette évolution majeure du Web s’applique à tous les domaines d’activité. Ce Mooc en anglais est une introduction aux standards des données liées et des principes à l’origine de la création du Web sémantique. Comme le MOOC Web sémantique, il est enseigné par Fabien Gandon, Olivier Corby et Catherine Faron Zucker (Wimmics, Inria, I3S, CNRS, UNS).