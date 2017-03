Trois rendez-vous samedi pour le départ du Rallye des Gazelles

Pour le départ de la 27ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, trois rendez-vous sont proposés demain samedi sur la Côte d'Azur. Le premier, est donné ce samedi 18 mars dès 10h sur le Port de Nice - Quai Amiral Infernet avec l'ouverture du "Village Départ" au public pour découvrir les stands, animations et les équipages et véhicules engagés. Le second à 10h45 à Monaco - Place du Palais de la Principauté avec le lancement en avant-première de la catégorie E-Gazelles. Le Prince Albert II donnera le départ au tout premier véhicule électrique engagé dans le Rallye Aïcha des Gazelles au Maroc 2017. Le véhicule 100% électrique rejoindra ensuite Nice pour prendre le départ officiel de l’événement.

Troisième rendez-vous à 15h sur le Port de Nice - Quai Amiral Infernet avec cette fois le départ officiel du rallye. Ce sont plus de 300 femmes de 18 à 65 ans de plus de 15 nationalités et d’horizons différents qui vont s’élancer cette année en duo dans le désert marocain. Toutes partagent le même objectif : relever le défi que représente le Rallye Aïcha des Gazelles. Aux volants de leur 4x4, Crossover, les participantes vont vivre une incroyable aventure féminine et sportive basée sur la conduite hors-piste et la navigation à la boussole.

Parmi les personnalités participant au Rallye cette année : Kiera Chaplin, petite fille de Charlie Chaplin, Cindy Fabre, élue Miss France 2005 (dont c'est la 3ème participation). Sandra de Matteis et son compagnon Tomer Sisley rejoindront le rallye pour découvrir ensemble une des étapes de l’aventure.

Nouveau aussi cette année: une voiture électrique qui se lance dans le Rallye. Engagée hors classement, une Citroën E-MEHARI (N° 500) confiée à deux gazelles expérimentées, Nezra Larhrissi et Pilar Cabellos, va prendre le départ dans le cadre du lancement officiel de la nouvelle catégorie électrique E-Gazelles.