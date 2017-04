Trophées "Les Femmes de l'économie" : le palmarès ce soir

La 8ème cérémonie des Trophées "Les Femmes de l’économie" se tiendra ce soir jeudi 6 avril à la Bastide Saint-Julien à La Celle. Après avoir étudié avec soin plus de 100 dossiers de candidatures, le Jury s’était réuni mardi 14 mars pour délibérer. Il adébattu pour sélectionner les meilleurs profils et a finalement retenu parmi les 6 catégories de prix 19 femmes pour concourir aux Trophées de cette 8ème édition. Voici les nominées (parmi lesquelles figurent trois Azuréennes) qui se retrouveront ce soir pour la remise des prix (par catégorie et ordre alphabétique) :

Prix Femme Chef d’Entreprise

Magali AVIGNON, Directrice générale de My Chez Moi (Bouches-du-Rhône)

Nathalie HAGEGE, Gérante chez Proneem (Bouches-du-Rhône)

Valérie ROUSSELLE, Président directeur général de Château Roubine (Var)

Céline SECKLER, Directrice générale chez Clean Energy Planet (Alpes -Maritimes)

Prix Femme Chef d’Entreprise Prometteuse

Laurence LUCARI de LASTELLE, Gérante chez Gros-Mots (Bouches-du-Rhône)

Norah LUTTWAY, Présidente de Anyoine (Alpes-Maritimes)

Caroline ROSANO, Directrice marketing, commerce et communication chez Nous sommes des héros (Bouches-du-Rhône)

Prix Femme Dirigeante

Virginie de BARNIER, Directrice de l’IAE Aix-Marseille (Bouches-du-Rhône)

Marjorie GAUTHIER DEBLAISE, Directeur Achats et Supply Chain chez Haribo Ricqles Zan (Bouches-du-Rhône)

Carole RINGAUD, Dirigeante de l’association Rheso (Vaucluse)

Prix Femme Communicante

Hélène FRAYSSE, Responsable de région chez Zolpan (Var)

Christine MORLET, Conférencière chez Devenir un professionnel de la conférence (Alpes-Maritimes)

Aurore SUN, Directrice de Spark Relations Publics (Bouches-du-Rhône)

Prix Femme à l’International

Vanessa BARCELO, Responsable export chez Parfums Corania (Bouches-du-Rhône)

Nathalie DUMAS, Responsable de l’incubation de nouvelles offres Cloud Computing chez CISCO (Bouches-du-Rhône)

Sophie FRY, Directrice export chez Orequip (Bouches-du-Rhône)

Prix Femme Innovation Sociale