Trophées RSE PACA : clôture des candidatures le 30 septembre

Attention. Plus que quelques jours pour candidater aux Trophées Responsabilité Sociétale des Entreprises PACA 2017. Les candidatures avaient été ouvertes début juin avec une date limite de dépôt des dossiers fixée au samedi 30 septembre, 18 heures. Vous avez au moins 5 salariés ? L'homme et le développement durable sont au cœur de votre stratégie d’entreprise ? Vous aviez pensé à candidaté et ne l'avez pas encore fait? Alors finalisez. Vous pouvez donner de la visibilité à votre ambition d’entreprise responsable en participant à cette 13ème édition des Trophées RSE PACA et aux Trophées RSE dans votre département en 2017. Cette année, le questionnaire a été revu pour s'adapter de la manière la plus pertinente possible aux enjeux de votre organisation, tout en couvrant l'ensemble des thématiques de l'ISO 26000, norme de référence en matière de responsabilité sociétale.

La soirée de remise des trophées RSE PACA aura lieu quant à elle le mardi 5 décembre, Espace des Libertés à Aubagne. Auparavant seront décernées à la mi-octobre les Trophées RSE 06. L'an dernier deux entreprises azuréennes avaient été primées au niveau régional : Azur Trucks Groupe Ippolito, Prix Coup de Coeur RSE PACA et Trophées RSE 06; Exhibit Group, Prix RSE PACA de la PME et Trophées RSE 06.