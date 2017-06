TruNice : recrutement et RH innovants en "non conférence"

Considéré dans le domaine du recrutement et des RH comme l’évènement annuel le plus innovant, le TRU (“The Recruiting UnConference") a lieu cette année à Nice, à l’IPAG Business School (4 boulevard Carabacel) le 15 juin de 8h15 à 12h00. Gratuit. L’évènement est co-organisé par Emergences RH, IPAG Business School et IP Conseil. Le public sera composé de DRH, Chargés de recrutement, Managers, Patrons, Cadres dirigeants, Responsables Communication, Responsables Marketing digital, Professionnels de l’insertion, de l’outplacement, Recruteurs en cabinet mais aussi en agences d’intérim, étudiants et professeurs RH, Acteurs publics de l’Emploi...C'est la troisième édition azuréenne. L'an dernier, la conférence s'était déroulée à Sophia sur le Campus de SKEMA et avait réuni plus de cent personnes.

Lancés par Bill Boorman en 2009 avec TruLondon, le TRU se présente comme une "non conférence du recrutement innovant". Il s’agit d’une conférence qui, sans en être une, se concrétise par un lieu d’échange et de partage entre professionnels RH autour de nouvelles tendances RH et de nombreux sujets liés au recrutement.

Le concept : pas de slide, pas de badge, pas de speaker, chacun est libre de participer et de débattre durant une heure sur chacun des sujets qui l’intéressent. Un atelier ne vous convient pas ? Vous pouvez changer et aller butiner un autre contenu. Quelques exemples d’ateliers que vous pourrez retrouver au #TruNice:

La fiche de poste est-elle "has been" ?

Soft Skills, primordiales et pourtant si peu mesurées ?

Payer une annonce ou sourcer ?

Ensemble des ateliers et inscription sur http://www.trunice.com/programme/