Trustech à Cannes : le grand show de la confiance numérique

Seconde édition cannoise pour Trustech, le salon leader des technologies de la confiance qui attend au Palais des Festivals plus de 13.000 participants du 28 au 30 novembre. Nouveauté cette année : des rencontres d'affaires organisées par la CCI Nice Côte d'Azur en partenariat avec Business Beyond Borders, une initiative de la Commission Européenne.

Ce sera la seconde édition cannoise pour Trustech, qui se tiendra du 28 au 30 novembre, au Palais des Festivals. Salon leader des technologies de la confiance, il attend plus de 13.000 participants autour des questions de Paiements sécurisés, Identification, Connections, IoT, Sécurité… Créé il y a plus de 30 ans sous le nom Cartes Secure Connexions afin de promouvoir une technologie qui venait de naître, celle de la carte à puce, il avait été rebaptisé Trustech en 2016 pour mieux refléter l’évolution du secteur.

Le salon propose ainsi aux participants d’accéder au panorama complet des innovations mais également d’échanger avec les acteurs référents sur leur vision du marché. Plus de 350 exposants et sponsors viendront présenter leurs innovations sur leur stand ou leur pitch sessions sur l’Innovation Stage. Parmi ceux qui ont déjà confirmé leur présence : Be2bill, Dermalog, Ingenico, Matica, NBS Technologies, Next Biometrics, NXP Semiconductors, Otto Kuennecke, Spire Payments, ST Microelectronics, Thales E-Security, Verifone, … et bien d’autres comme par exemple Parangon ID, ex ASK que Sophia Antipolis connait bien.

A la tribune, interviendront plus de 250 intervenants internationaux – jeunes entrepreneurs talentueux et leaders d'opinion sur les paiements, les services financiers, le commerce, l’identification et la sécurité des données. A noter la venue de Chris Valasek, Security Lead d’Uber, qui viendra partager sa perception du futur de l’IoT mais aussi sa façon de concilier voiture/objets connectés et la sécurité.

Une nouveauté aussi pour l’édition 2017 à travers un partenariat local : les rencontres d’affaires ! La CCI Nice Côte d’Azur organise en étroite collaboration avec Business Beyond Borders (une initiative lancée par la Commission européenne pour aider les entreprises à développer leurs activités à international) et en partenariat avec EEN France Méditerranée, 3 journées de rencontres d’affaires ! Plus de 200 entreprises de 30 pays sont déjà inscrites, et une invitation est lancée aux entreprises du secteur de les rencontrer. Encore quelques jours pour s'inscrire, planifier les rendez-vous avec les leaders les plus influents et maximiser ainsi l'expérience Trustech !