Trustech en trois mots à Cannes : Paiements, Identification, Sécurité

Les professionnels de la carte et des technologies de la confiance numérique se donnent à nouveau rendez-vous à Trustech du 26 au 28 novembre au Palais des Festivals de Cannes pour partager leur vision et les dernières tendances technologiques de sécurisation des échanges et des données. Organisé par Comexposium, c'est l’événement annuel phare de leur écosystème qui en est à sa 4ème édition cannoise (il se déroulait auparavant à Paris). Durant trois jours, à travers un programme dense (business, contenus de qualité et opportunités de networking), les maîtres mots des 8.000 participants attendus du monde entier seront "Paiements, Identification et Sécurité".

Au programme des conférences 2019 des contenus articulés autour des trois principaux thèmes en accord avec les secteurs clés de l'offre exposants. Un panel de conférenciers internationaux, experts et leaders d'opinion des secteurs du paiement, des services financiers, de l'identification et de la confidentialité des données partagera son expertise et savoir-faire lors des nombreuses sessions de conférences. Il sera question d'identités numériques gouvernementales, de biométrie et smart travel, de protection des marques, des données, de blockchain et d'IA ou encore de sécurité numérique et cyber résilience.