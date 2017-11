"Tu débarques à Nice" : un nouveau guide par et pour les étudiants niçois

Le guide qu'ils auraient aimé trouver quand ils sont arrivés à l'université de Nice et qui n'existait pas. Ils ont décidé aussi de l'écrire dans le cadre d'un projet tutoré de la Fac de Lettres. " Tu débarques à Nice ?" sortira en décembre aux éditions Book On Demand. Il sera commercialisé en librairie et en version ebook tandis qu'un site Web sera mis en ligne également en décembre.

C'est le livre qu'ils auraient aimé trouver à leur arrivée à la Fac de Lettres de Nice. Un livre qui regroupe toutes les informations dont ils avaient besoin pour leur installation : le lieu d’étude, le logement, les aides financières, les démarches administratives, l’intégration, la vie étudiante, la culture, le sport, les loisirs, la restauration, autant d'éléments au cœur des préoccupations d’un étudiant à leur entrée dans le monde nouveau de l'université. Ce livre, Erika Froehly, Laureen Dudoret, Taoues Ketfi et Victor Deuniau, quatre étudiant(e)s de la faculté de Lettres de Nice ont décidé de l'écrire dans le cadre d'un projet tutoré.

Sous le titre "Tu débarques à Nice ? ", il s'agit d'un guide du nouveau Niçois, créé par des étudiants niçois pour guider les nouveaux étudiants qui choisissent d'étudier à Nice. En 56 pages, il permet aux nouveaux d’appréhender l’année avec plus de sérénité. Les trois thèmes principaux abordés sont les démarches administratives et universitaires, la vie étudiante sur le campus et la vie étudiante hors du campus. L'ensemble pimenté de bons plans, astuces, conseils et informations clés.

"Nous avons voulu créer un guide pratique et utile qui contient tous les éléments importants pour préparer au mieux son entrée à l’université", expliquent les quatre étudiant(e)s. "L’entrée à l’université est une étape importante dans la vie d’une personne, elle peut être un facteur de stress et d’appréhensions. Notre objectif est de rendre cette étape plus agréable pour l’étudiant afin qu’il puisse gérer correctement cet événement qui va être déterminant pour la poursuite de ses études."

Le projet vient d'aboutir et va être concrétisé en librairie. Pas plus tard qu'hier, mardi, les quatre auteurs ont signé le contrat avec l'éditeur, Book On Demand pour un guide du routard remastérisé et adapté à la vie étudiante niçoise. Commercialisé en librairie, sur Amazon ou encore à la Fnac dans le courant du mois de décembre, ce livre est aussi disponible en version ebook. En parallèle, un site internet sera mis en ligne fin décembre. Ce site regroupera les informations présentes dans le livre, mises à jour en temps réel et de façon plus étoffée, agrémenté de beaucoup plus d’illustrations. Pour les nouveaux étudiants, de quoi savoir sur quelle planète on débarque en étudiant à Nice !