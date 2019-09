Ubitransport, "l'acteur des mobilités urbaines" lève 45 M€

C'est une grosse levée de fonds qui intéresse aussi la Côte d'Azur. Leader mondial des Systèmes de Transport Intelligent (STI) Ubitransport vient de réaliser une première levée de fonds de 45 millions d'euros auprès d'Essling Expansion et d'un pool bancaire constitué autour du Crédit Agricole Centre-Est. Si elle est basée à Mâcon, cette start-up dispose de bureaux commerciaux à Cagnes-sur-mer depuis mai 2019 ainsi qu'à Lyon et Montréal. Elle compte 55 collaborateurs et son chiffre d'affaires se trouve en forte progression : il est passé en trois ans de 1,2 à 10 M€ en 2018.

Son positionnement ? C'est de s'imposer comme "l’acteur des mobilités pour le service public". D'abord imaginé pour le transport scolaire, Ubitransport a su rebattre les cartes du transport public en France. "Cette levée de fonds marque une nouvelle étape" explique le CEO, Jean-Paul Medioni qui compte ainsi aller bien plus loin. "Nous allons mobiliser de nouvelles ressources pour accompagner les territoires dans leur transformation. Bassins de vie, bassins d’emploi, bassin de valeur, nous souhaitons rendre les territoires dynamiques et attractifs grâce au numérique et à une mobilité plus inclusive".

Aujourd'hui, sa nouvelle révolution se joue dans le transport à la demande. Ubitransport a lancé 2Tad, une offre inédite qui permet de déclencher le départ de tout type de véhicule lorsqu’un usager effectue une demande : bus, minibus, taxis sont connectés et roulent sur des lignes virtuelles, zonales ou en porte à porte. La levée de fonds va lui donner aussi les moyens d’aborder une nouvelle phase de développement et d’initier un programme d’acquisitions pour acquérir les briques technologiques qui lui manqueraient.