UCA avec Mouans-Sartoux dans l'alimentation collective durable

Dans le domaine de l’alimentation durable et de l’autonomie alimentaire, Mouans Sartoux, commune du Pays de Grasse a développé un savoir-faire et dispose désormais d'une expertise reconnue. Ainsi depuis 4 ans, des menus 100% bio sont servis dans les écoles et crèches de la ville fournis par un potager à 80% local. C'est autour de ce savoir-faire qu'une convention de partenariat sera signée entre l'UCA (Université Côte d'Azur) et la ville, jeudi 9 mars à 10 heures à l'hôtel de ville de Mouans-Sartoux.

Tous les deux souhaitent développer un partenariat durable privilégiant les relations de travail dans les domaines de la recherche et la formation initiale ou formation continue au niveau national et international. L’un des projets phares de ce partenariat est la co-construction d’un diplôme universitaire pour promouvoir l’alimentation collective durable. Mouans-Sartoux mettra son expérience dans la corbeille. La communauté d’Universités et d’Etablissements Université Côte d’Azur, quant à elle, apportera son accompagnement en matière d’ingénierie pédagogique et son expertise en matière de recherche et de formation.