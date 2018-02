UCA: des Formations Internationales IDEX "d'un genre nouveau"

Les inscriptions aux Formations Internationales IDEX d'Université Côte d'Azur sont ouvertes depuis hier, jeudi 1er février. Elles concernent 11 programmes internationaux qui, dans le cadre de la Graduate school internationale en disciplines scientifiques, avaient été annoncés en janvier dernier. Trois de ces 11 diplômes d'établissements financés par l’Idex que proposera l’Université Côte d’Azur à partir de la rentrée 2018 se feront sur Sophia Antipolis : Quantitative biology and medicine, Data sciences, Management of the flavor and fragrance industry.

De niveau Bac+4/Bac +5, ces formations se veulent "d’un genre nouveau". "Elles s’appuient évidemment sur le savoir-faire des établissements, mais l’objectif n'était pas de faire un copier-coller, ni de remplacer les formations qui existent déjà", déclare Erwan Paitel. Le directeur opérationnel de la formation d’UCA à News Tank détaille aussi leurs caractéristiques :