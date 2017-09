UCA entre dans le classement du Times Higher Education

L'Université Côte d'Azur fait son entrée dans le classement anglais 2018 du Times Higher Education des 1000 meilleures universités du monde. Elle s'y trouve dans la première moitié (351-400) et se classe 12ème université française sur les 31 établissements français présents.

Une bonne nouvelle alors que la rentrée universitaire se prépare : pour la première fois Université Côte d’Azur (UCA) fait son entrée dans le classement anglais 2018 du Times Higher Education des 1.000 meilleures universités du monde qui a été publié hier mardi 5 septembre. Elle se trouve placée dans la partie 351-400 et se classe 12ème université française sur les 31 établissements français présents dans ce classement dominé par les universités britanniques Oxford, Cambridge et le California Insitute of Technology (USA). Première française, Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris se trouve en 72ème position, suivie de l'Ecole Polytechnique 115ème.

Pour Jean-Marc Gambaudo, Président d’Université Côte d’Azur, "l’entrée d’Université Côte d’Azur dans la première moitié du classement montre que les efforts soutenus réalisés pour structurer l’enseignement supérieur et la recherche sur le territoire de la Côte d’Azur commencent à porter ses fruits. Auparavant l’Université Nice Sophia Antipolis figurait dans ce classement dans la catégorie "401-500". Cela montre également en interne à la communauté universitaire qu’Université Côte d’Azur a trouvé les leviers nécessaires pour faire bouger les choses et évoluer dans les classements de façon positive ce qui est très stimulant pour nos chercheurs et enseignants chercheurs."

Une progression qui ne devrait pas être terminée. Ce classement se base sur les publications de 2015, donc avant l’obtention de l’IDEX (Initiative d’excellence) par Université Côte d’Azur. De ce fait il existe encore une belle marge de progression à réaliser pour les prochaines années. UCA y travaille. Une charte de signature scientifique commune à tous les chercheurs Université Côte d’Azur a été adoptée en juillet 2016 et actuellement un travail important d’identification très précise des structures de recherche rattachées à Université Côte d’Azur est en cours. Il permettra de recenser de manière la plus exhaustive possible les différentes publications de ses chercheurs, un des critères des classements internationaux.