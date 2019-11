UCA et ST lancent un concours étudiant d’IA embarquée

Université Côte d’Azur et STMicroelectronics, leader mondial sur le marché des semi-conducteurs implanté à Sophia-Antipolis, lancent un concours d’intelligence artificielle embarquée. Il s'adresse aux étudiants de licence, master ou doctorat qui auront à imaginer des applications innovantes dans les domaines de l’intelligence artificielle, des capteurs intelligents et des systèmes embarqués en utilisant la nouvelle plateforme STM32 MP1 de STMicroelectronics. Les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu’au 24 décembre 2019. Avant la clôture, une réunion de démonstration est organisée le 6 décembre à Valrose et le 13 décembre à Sophia.

En janvier 2020, un jury composé de deux industriels et deux enseignants-chercheurs sélectionnera les 10 équipes les plus convaincantes qui auront proposé les applications les plus innovantes et les plus créatives. Elles recevront une carte STM32 MP1 pour développer leur projet avec le support technique de STMicroelectronics. Les participants feront une démo de leur projet lors d'un workshop IA organisé sur le campus SophiaTech en juin 2020.

Ce concours est organisé avec le soutien de l’Académie d’Excellence "Réseaux, Information et Société numérique" et l’Ecole Universitaire de Recherche "Digital Systems for Humans" d’Université Côte d’Azur.

Plus d’information sur le site du concours : http://univ-cotedazur.fr/events/stm32-ai-contest