UCA lance cinq projets de recherche avec l'Université Laval au Québec

L'Université Côte d’Azur et l'Université Laval (Québec) lancent cinq nouveaux projets de recherche transdiciplinaires conjoints. Cette collaboration s'inscrit dans l'IDEX UCA Jedi qu'Université Côte d’Azur a décroché en janvier 2016. La labellisation Initiative d'excellence a apporté 58 millions d’euros sur 4 ans qui sont consacrés à la recherche, la formation et l’innovation sur le territoire de la Côte d’Azur. Véritable projet axé sur la création d'un nouveau modèle d'université de recherche intensive de renommée mondiale à travers la transdisciplinarité, le projet UCAJEDI est mis en œuvre via un maillage de structures en étroite interaction les unes avec les autres.

De l'autre côté de l'Atlantique, Sentinelle Nord (Fonds d'excellence en recherche d’Apogée Canada) contribue à générer le savoir nécessaire pour suivre et se préparer à la transformation des milieux nordiques à différents niveaux, du microbiote aux écosystèmes, à l'aide de nouvelles technologies et de stratégies d'intervention visant la santé et le développement durable.

Ces cinq nouveaux projets de recherche stratégiques entre les programmes Sentinelle Nord de l'Université Laval et IDEX d’UCAJedi de l'Université Côte d’Azur recevront chacun un co-financement à la hauteur de 30 000 $ de Sentinelle Nord et de 20 000 € de l’IDEX, pour une période initiale d’un an, renouvelable selon la progression des collaborations suscitées.

"Ce développement du partenariat privilégié montre une nouvelle fois la convergence des stratégies de recherche transdisciplinaire et collaborative que nous avons avec l’Université Laval et permet de développer le leadership international d’Université Côte d’Azur impulsé par l’IDEX", souligne Jeanick Brisswalter, vice-président délégué à la recherche d’Université Côte d’Azur.

Les cinq projets de recherche

Les cinq sujets de recherche retenus reflètent bien les trois grands chantiers thématiques de Sentinelle Nord : les interrelations entre les systèmes complexes du Nord, la lumière comme moteur, environnement et vecteur d'information dans les milieux naturels, ainsi que la santé et les microbiomes comme sentinelles de l'environnement et de la santé. Voici ces cinq projets.