UCA : une journée scientifique sur la vie privée numérique

L'Académie RISE (Réseaux, Information et Société Numérique) et l’École Universitaire de Recherche "Digital Systems for Humans" d'Université Côte d'Azur organisent une demi-journée scientifique sur le thème de la vie privée numérique le lundi 10 septembre de 13h30 à 17h30 dans l’amphithéâtre du bâtiment FORUM sur le campus SophiaTech. Cette demi-journée sera également l'occasion de présenter les nouveaux projets transdisciplinaires financés par l'Académie et l'EUR et de donner les dernières nouvelles concernant l'IDEX et l'EUR.

Programme de la demi-journée :

12h00 - 13h15 : Buffet offert (Inscription obligatoire)

13h15 - 14h00 : Actualités de l'Idex et de l'EUR DS4H

14h00 - 15h30 : Présentations invitées de Nataliia Bielova (Inria) et Armand Heslot (CNIL) sur le thème de la vie privée numérique

15h30 - 16h30 : Présentation des 8 nouveaux projets financés par l'Académie et l'EUR DS4H

16h30 - 17h30 : Rafraichissements et networking

Gratuit. Sur inscription : cliquez ici