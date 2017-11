Un "Achiever Award" innovation pour Christophe Bianchi (Feeligreen)

Un Achiever Award dans la catégorie innovation pour le sophipolitain Christophe Bianchi. Le président des Laboratoires Feeligreen et créateur de la marque de cosmétique Feeligold a reçu ce prix hier à Paris devant un public de plus de 250 professionnels, tandis que 9 autres lauréats étaient récompensés dans les catégories Entrepreneur, Business, Créateur, Initiative Solidaire, etc. Les Achiever Awards sont décernés par CEW France, premier réseau des professionnels de la beauté. Ce sont des prix nationaux qui récompensent des professionnels dont la créativité, l’énergie et les convictions font avancer la beauté. Ces prix saluent également la réussite d’un parcours, le sens de l’innovation, la prise de risque entrepreneuriale et les qualités humaines.

Fondé par Christophe Bianchi, docteur en électronique, diplômé de l'Imperial College à Londres, Feeligreen travaille sur différentes applications de la iontophorèse et de la luminothérapie dans les domaines de la cosmétique et du médical, afin d’augmenter l’efficacité des actifs en optimisant leur pénétration dans la peau. Son équipe d’experts en microélectronique, nanotechnologies et formulation cosmétique collabore avec les laboratoires de l’Université de Nice et des partenaires cosmétiques et pharmaceutiques privés. Neuf brevets ont déjà été déposés et l’entreprise a été récompensée de nombreuses fois pour ses innovations.