Un Carnaval de Nice en Chine du 29 avril au 5 mai 2017!

Bye bye le Roi de l'Energie. Suite au traumatisme de l'attentat du 14 juillet, le pire était à craindre en matière de fréquentation pour ce carnaval 2017 hors Prom', haute sécurité, barricadé derrière des palissades. Le bilan semble cependant moins mauvais que ce qui était craint avec une baisse de fréquentation estimée à 10%. Et puis autre nouvelle, le Carnaval va s'exporter en Chine, dès ce printemps. Ses parades de chars géants, grosses têtes et troupes du monde entier, se produiront à Xiamen, ville jumelle de la côte sud chinoise.

Le Carnaval de Nice 2017 est passé. Bye bye le Roi de l'Energie. Un carnaval qui restera comme très atypique. Après l'attentat du 14 juillet dernier, on pouvait s'attendre cette année à une forte baisse de fréquentation pour un Carnaval hors la Prom', placé sous haute surveillance et barricadé derrière de solides palissades. Alors que le Roi a été incinéré samedi soir comme le veut la tradition et que le dernier corso a brillé hier dimanche, le résultat apparait cependant meilleur que redouté avec une baisse de fréquentation estimée à 10% (pour mémoire il avait été comptabilisé 240.000 entrées payantes en 2016 sur un total de 600.000 visiteurs). "C'est vraiment un bon résultat, on s'attendait à ces choses plus alarmantes", déclarait ainsi ce matin à l'AFP Rudy Salles, adjoint au tourisme de la ville.

Si le thème du prochain Carnaval 2018 ne sera dévoilé que jeudi, on sait déjà que le Carnaval de Nice a déjà mis le cap sur la Chine. Il va s'exporter à Xiamen du 29 avril au 5 mai 2017. C'est ce qui ressort de l'accord de coopération stratégique sur le Carnaval de Nice signé aujourd'hui lundi entre les villes de Nice et Xiamen.

"L'organisation du Carnaval de Nice à Xiamen est une formidable opportunité de promotion de notre ville et de son territoire en Chine," a expliqué Christian Estrosi, président de la Région PACA et de la Métropole. "Les 70 millions de visiteurs annuels de Xiamen pourront ainsi découvrir ses parades de chars géants, ses grosses têtes, ses troupes venues du monde entier, le tout dans une ambiance folklorique ! Le Carnaval de Nice, qui a célébré cette année sa 133ème édition, est l’un des trois plus grands et prestigieux carnavals du monde ! Il est aujourd’hui pleinement intégré à l’histoire de notre ville, et un élément primordial de développement du tourisme en hiver".

Nice entretient des relations de coopération renforcées avec Xiamen depuis plus de 10 ans. Elles ont été formalisées par un jumelage en 2014, actif dans les domaines du tourisme, de l'éducation, de la culture et de l'économie. Outre Christian Estrosi participaient à cette signature, Philippe Pradal, Maire de Nice, Rudy Salles, Zhu Liying, Consul Général de Chine, et Yang Qi, Directrice Générale de l'Office du Tourisme de Xiamen.