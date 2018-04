Un Concours Start-up Enedis sur la transition numérique et énergétique

Enedis, le réseau d'électricité, lance la 3ème édition de son Concours Start-up. L'objectif est de favoriser l’innovation et de valoriser la créativité des start-ups et des PME de la région PACA en leur permettant de concrétiser en milieu industriel leurs solutions en lien avec la transition numérique et énergétique. Les entreprises ont jusqu’au 11 juin prochain pour se lancer dans l’aventure et candidater. Le concours start-up 2018 est l’occasion de promouvoir leurs solutions et de monter leurs projets aux côtés des équipes Enedis qui les accompagneront localement dans leur candidature et dans leur projet. En plus de pouvoir accélérer le développement de leur solution, les lauréats qui sortiront des phases de sélection régionale puis nationale remporteront, au total, jusqu’à 300.000 € de prix.