Un espace de co-working ouvert aux Bois de Grasse

Grasse aura aussi son espace de co-working. Il sera ouvert dès lundi 6 mars dans la zone d’activité des Bois de Grasse par le Cube Réceptions. Cet espace s’adresse aux travailleurs indépendants souhaitant rompre avec l’isolement professionnel en trouvant dans ce centre de vie professionnel un environnement de socialisation comparable à celle de l’entreprise, propice à la création, stimulant et connecté. Au départ l'ouverture est modeste (3 postes de travail à partager dans un environnement cosy et moderne avec espace détente et réunion, machine à café et boissons chaudes). Mais le centre compte rapidement passer à une vitesse supérieure.

Ce nouvel Espace Coworking s’inscrit aussi dans le développement de la cité professionnelle "Le Cube Réceptions/Monbox Affaires" qui compte 25 entreprises et 150 salariés. Est proposée sur un même site, la location de bureaux, d’ateliers, de salons de réception, de salles de réunion, et d’espaces de stockage, et désormais, d’un espace coworking.