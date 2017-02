Un nouveau festival pour célébrer les Jardins de la Côte d'Azur

Célébrer un patrimoine inestimable : c'est l'objectif du Festival des Jardins de la Côte d’Azur dont la première édition se déploiera sur tout le département, du 1er avril au 1er mai 2017. Ce festival dont la création a été décidée par le Département des Alpes-Maritimes dans le cadre du projet européen JARDIVAL se tiendra sur le thème de "l’éveil des sens". Il comprendra une partie "IN" de concours de jardins éphémères et une partie "OFF" de plus de 200 animations organisées pendant tout le festival dans différents lieux, ainsi que la création de produits touristiques, en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France.

Dix jardins éphémères seront ainsi installés dans les centres-villes parmi les plus beaux sites du département. Au total, 25 projets avaient été réceptionnés et le comité de sélection présidé par l’architecte-paysagiste Jean Mus, a décidé en octobre de retenir 10 dossiers finalistes dont les créations seront réalisées dans les centres-villes d’Antibes Juan-les-Pins, Cannes, Grasse, Menton et Nice.

Le Festival des Jardins de la Côte d’Azur a aussi une marraine : Julie Depardieu. Elle assurera notamment la mission, avec les autres membres du jury, de choisir le lauréat parmi les 10 candidatures retenues de cette première édition. Passionnée de fleurs, de jardins, qu’elle prend plaisir à cultiver elle-même dès qu’elle le peut, et adepte de la permaculture, cette grande actrice française parrainera cette première édition qui portera le Jardin au centre des attentions pendant un mois.

Le programme complet sera présenté vendredi prochain, le 3 mars par Eric Ciotti, Président du Département des Alpes-Maritimes.