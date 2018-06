Un "parrain" pour faciliter le retour à l'emploi des jeunes diplômés

L'opération "Un parrain, un emploi" sera présentée mardi 5 juin de 18 à 20 heures à l'EDHEC Nice, par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Pôle emploi. Ce dispositif propose de mettre en relation une personne en recherche d’emploi, âgé de moins de 26 ans, de niveau bac +3 et plus, avec un professionnel qui partagera son expérience, sa connaissance du territoire, apportera des conseils stratégiques et assurera un rôle de médiateur vers le marché du travail. L'objectif est de faciliter le retour à l’emploi des jeunes diplômés de la région.

Pour les parrains, le parrainage s’inscrit dans une démarche RSE, de solidarité et d’acte de citoyenneté. En physique ou à distance, le parrain fixera avec son filleul le rythme de leurs rencontres individuelles. La Région pilote le dispositif et coordonne les initiatives sur le territoire. Pôle emploi intervient pour orienter les jeunes diplômés vers le dispositif, inciter des professionnels à s’engager dans le parrainage en mobilisant ses 400 conseillers entreprises et accompagner les bénéficiaires.