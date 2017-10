Un Pass pour dynamiser l’offre golfique de la Côte d’Azur

Sous l’égide du Comité Régional du Tourisme, 20 golfs azuréens, des Alpes-Maritimes et du Var, ont lancé hier au Golf d’Opio Valbonne, le Pass Côte d’Azur Golfs. Ce Pass permet de réserver via internet l’accès, sur une ou deux semaines, à deux ou quatre parcours à des tarifs très attractifs. Avec cet outil dynamique qui manquait à son offre golfique, la Côte d’Azur compte attirer davantage une clientèle touristique qui détermine souvent le choix de sa destination en fonction des parcours de golf sur lesquels elle pourra jouer.

Rencontre avec Alexis Davet, Directeur du Golf d’Opio Valbonne qui fait partie de la chaîne Open Golf Club qui regroupe 55 golfs d’exception. Après avoir présenté les principales caractéristiques du Pass Côte d’Azur Golfs, Alexis Davet évoque en quoi il permettra de mieux séduire une clientèle qui utilise de plus en plus internet pour effectuer ses réservations de parcours. Autre avantage de ce Pass, il permettra de faciliter l’accès à certains golfs prestigieux qui n’étaient jusqu’à présent pas très ouverts à la clientèle extérieure. Des golfs qui ont pleinement joué le jeu de ce Pass Côte d’Azur Golfs et qui ont non seulement concédé des réductions tarifaires importantes, mais n’ont aussi mis aucune restriction à leur accès, y compris le week-end.