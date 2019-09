Un Trophée de l’Innovation start-up pour les lunettes IA d'Ellcie Healthy

Après le Prix de l’innovation Sécurité Routière 2018, le CES Innovation Award 2019, le Trophée de l’embarqué 2019, une nouvelle distinction pour la jeune pousse azuréenne Ellcie Healthy : le Trophée de l’Innovation start-up lors du Technoday de STMicroelectronics qui lui a été remis hier pour le caractère disruptif de ses lunettes connectées dotées d’Intelligence Artificielle.

Un nouveau prix pour la jeune pousse azuréenne Ellcie Healthy incubée par PACA-Est : elle a reçu hier soir, mardi, le Trophée de l’Innovation start-up lors du Technoday de STMicroelectronics. Ellcie Healthy, qui conçoit des lunettes connectées dotées d’Intelligence Artificielle, a été primée pour le caractère disruptif de sa monture de lunette. Ces lunettes intelligentes de nouvelle génération sont déjà commercialisées depuis le printemps 2019 dans le 1er réseau français d’optique, Optic 2000. Elles ont pour vocation d’améliorer la santé, le bien-être et la sécurité des porteurs à travers une aide à la prévention de l’endormissement au volant. S'ajouteront également bientôt un service de détection et prévention de la chute ainsi qu'un suivi de l’activité physique.

Elles embarquent de nombreux composants de STMicroelectronics, tels qu’une centrale inertielle iNEMO, des capteurs de pression, d’humidité et de température et un circuit Bluetooth basse consommation (Bluetooth Low Energy). Ces composants captent des données physiques, physiologiques et environnementales ensuite traitées par un microcontrôleur STM32L4. C'est ce qui permet à ces lunettes d’évaluer le risque et de prévenir le porteur en cas de danger.

Avec ce Trophée de l’Innovation, Ellcie Healthy, qui a réussi une levée de fonds en région de 2,7 M€ au mois de juin dernier, poursuit sa success story au pas de course. Seulement 3 ans après sa création, la start-up fondée par Philippe Peyrard a déjà reçu le Prix de l’innovation Sécurité Routière 2018, le CES Innovation Award 2019, le Trophée de l’embarqué 2019. Elle vient également d’être sélectionnée pour exposer au Mondial de la lunetterie, le SILMO Next à Paris du 27 au 30 Septembre, et au CEATEC du 15 au 18 Octobre à Tokyo. Le décollage !