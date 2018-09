Une "Fête du Management" à Sophia autour des pratiques managériales

Une journée bienveillante dédiée aux acteurs du management et aux pratiques managériales : c'est ce que promet un nouveau rendez-vous à Sophia Antipolis. La Fête du Management, dont la première édition aura lieu jeudi 20 septembre de 9 heures à 18h30 au Business Pôle vient rappeler l'importance du management dans l'efficacité collaborative, la qualité de vie au travail… et la santé publique. En France, 1 actif sur 8 est en risque élevé de Burn-Out et 480.000 personnes sont concernées par la souffrance psychique au travail (source INVS). Les managers, pris entre le marteau et l’enclume, sont critiqués, désappointés face à des situations de tension et parfois désarmés face aux nouvelles générations. D'où une urgence d’agir et de proposer des actions utiles pour chercher à changer les choses.

Cette première fête du management initiée par "Impulsion Consulting", réseau de 50 consultants-formateurs indépendants, se tiendra également à Strasbourg, Mulhouse, Lyon, Grenoble, Bordeaux, Metz, Rennes et Montpellier avec des rencontres managériales, forums, jeux, tables rondes. A Sophia est proposéz une "journée singulière et ludique, placée sous le signe de la production d’idées, où nous débattrons, transposerons, associerons les visions fortes du manager d’aujourd’hui et de demain." Seront présentés ainsi plusieurs dirigeants exemplaires ainsi que leurs pratiques novatrices, mises en oeuvre en faveur de la croissance mais aussi de l’humain

La déclinaison azuréenne de la Fête du Management se fait en partenariat avec La Région SUD, la CCI, l’UPE06, La Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis. Bruno Valentin, vice président de l’UPE introduira cette première édition et des managers locaux viendront témoigner de bonnes pratiques managériales comme Charlotte Rivaton du Groupe Exhibit, le conférencier Jean Noël Gaume, spécialiste du management haute performance ou encore Samuel Vandamme, le directeur Web de Micromania.

La journée débutera par une table ronde sur le thème "Comment agir sur la motivation des équipes" avec la participation d'étudiants, de jeunes actifs, de chefs d'entreprises de toutes les générations. Une conférence interactive sur le thème "Comment adopter un mode de management équilibré", viendra la clôturer.

