Une Journée du Patrimoine "Monaco Insolite", dimanche 24 septembre

Par rapport à la France, des Journées du Patrimoine décalées dans le temps pour Monaco qui donne son rendez-vous dimanche 24 septembre. Cette 22ème édition monégasque met l'accent sur le "patrimoine insolite" de la Principauté. Anecdotes historiques, activités originales et lieux méconnus de Monaco seront au programme d'une journée un peu particulière. Coordonnée par la Direction des Affaires Culturelles, elle permettra aux visiteurs de découvrir les sites touristiques plus cachés et les conviera à des visites exceptionnelles dans des lieux habituellement fermés au public.

Le Musée océanographique a notamment saisi cette occasion pour ouvrir ses portes à des tarifs exceptionnels (8 € par adulte et 4 € pour les 4-18 ans) avec des visites guidées dans des endroits insolites, habituellement inaccessibles au public et qui seront dévoilés aux amateurs de curiosités et d’activités originales.

De la Fondation Bacon à la Monaco Top Cars Collection en passant par le Conseil National, la Mairie de Monaco, les grands appartements du Palais Princier, etc, 40 sites sont au programme de la journée : www.journeepatrimoinemonaco.com