Une nouvelle gouvernance pour le Pôle SAFE Cluster

Une nouvelle gouvernance pour SAFE Cluster, l'un des huit Pôles de Compétitivité de la Région Sud. Issu de la fusion en 2015 des pôles Pégase et Risques, il avait été labellisé en début d'année pour la phase IV, de 2019 à 2022 et avait connu à cette occasion une nouvelle mutation. Annoncée aujourd'hui, la nouvelle gouvernance pour une durée de trois ans vient refléter le positionnement de ce pôle sur les filières aérospatiale, prévention des risques, sécurité sûreté et défense. Réunis le 6 novembre, les nouveaux membres du Conseil d’Administration ont ainsi élu à l’unanimité les membres du Bureau Exécutif :

Président : Thales, représenté par Claire Anne Reix

Vice-Président : Icare, représenté par Patrick Joubert

Vice-Président : Janua, représenté par Pascal Flamand

Trésorier : Nexess, représenté par Frédéric Galtier

Trésorier adjoint : Airbus Helicopters, représenté par Armel Garcia

Secrétaire : Technopole Environnement Arbois-Méditerranée, représenté par Frédéric Guilleux

Composition du Bureau Exécutif par Collège :

Collège TPE /PME : Aria Technologies, Icare, Janua, Nexess, Prysm, VSM

Collège ETI/GG : Airbus Helicopters, Scalian, Thales

Collège Partenaires économiques : CCI Vaucluse, Team Henri-Fabre

Collège Académiques : AMU, Mines Paritech, Onera

Collège Utilisateurs Finaux : SDIS 13

Collège Territoires d’Expérimentation : Technopole Environnement Arbois-Mediterranee

Composition du Conseil d’Administration par Collège :