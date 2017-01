Une promotion spéciale de la Légion d'honneur pour les "héros de Nice"

Hommage aux "héros de Nice"! Vingt-deux pompiers, policiers, médecins ou simples civils ont été distingués à travers une promotion spéciale de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite qui a été publiée ce dimanche au Journal officiel en parallèle à la traditionnelle promotion civile du 1er janvier. Pour leurs actes lors de l'attentat du 14 juillet (86 morts et plus de 400 blessés) cinq d'entre eux ont été nommés chevaliers de la Légion d'honneur et 17 autres chevaliers de l'ordre national du Mérite.

La Légion d'honneur a ainsi été attribuée à : Franck Terrier, l'homme qui avait jeté son scooter contre le camion fou et s'était accroché à la cabine pour frapper le terroriste et tenter de l'arrêter; Alexandre Niguès, le courageux cycliste qui s'était agrippé à la portière du camion sans pouvoir parvenir à l'ouvrir; Magali Cotton et Gaëtan Roy, deux gardiens de la paix, qui ont poursuivi le camion à pied et abattu le terroriste; Pierre Binaud, lieutenant de sapeurs-pompiers, président de l’Union régionale Sud-Méditerranée, qui est intervenu pour porter les premiers secours. Dix-sept autres personnes reçoivent l'ordre national du Mérite pour être intervenues ou avoir porté secours aux nombreuses victimes.

Par ailleurs, au titre du ministère de la Justice, Jean Michel Prêtre, le procureur de la République du tribunal de Grande Instance de Nice, a été fait chevalier de la Légion d'honneur.

A noter que ce n'est pas la première "promotion spéciale". L'an dernier, vingt personnes (les victimes de Charlie Hebdo, de l'Hyper Cacher et les trois policiers tués dans les attentats de janvier 2015) avaient ainsi été honorées, la plupart alors de façon posthume.