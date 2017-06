Une vingtaine de start-up azuréennes au salon VivaTech!

Qualisteo, Objeos, Monument tracker, Key infuser, Interactive 4D, Feeligreen, Codesna, Chewchunks, Abeeway, Data Moove, Fingertips, Greenerwave, Interactive 4D, Rifft, Sophia Conseil, Teach on Mars, Wever, Whoog, Ziblue…. : les jeunes pousses innovantes de la Côte d'Azur sont montées en force au Salon VivaTech qui débute aujourd'hui à Paris et réunit plus de 5.000 start-up du monde entier pour "décrypter le futur".

Le monde des start-up s'est donné rendez-vous à Paris pour la seconde édition de VivaTech qui débute aujourd'hui au Parc des Expositions et se poursuit jusqu'à samedi. Un salon qui a pris une ampleur exceptionnelle : plus 5.000 start-up sont enregistrées (dont 55% venant de l'international) et 500 conférenciers du monde entier sont inscrits au programme de cet événement dont l'un des thèmes majeurs est l'intelligence artificielle. Un salon dans lequel la French Tech Côte d'Azur et toutes les jeunes pousses innovantes de la Côte seront bien présentes. En force. Ainsi les start-up azuréennes Qualisteo, Objeos, Monument tracker, Key infuser, Interactive 4D, Feeligreen, Codesna, Chewchunks et Abeeway exposeront sur le stand de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, tandis que Team Côte d'Azur sera de la partie. Emmenées par le Pôle SCS, d'autres start-up azuréennes seront également réparties sur des espaces d’exposition et de démonstrations, majoritairement fédérées par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur : Data Moove, Fingertips, Greenerwave, Interactive 4D, Rifft, Sophia Conseil, Teach on Mars, Wever, Whoog, Ziblue…. Elles figurent parmi les 31 start-up membres du Pôle qui monteront à Paris pour présenter leurs dernières innovations dans de nombreux domaines comme la santé, la cybersécurité, les smart cities, le tourisme, le retail, l’intelligence artificielle, l’industrie du Futur. "Outre nos offres d’accompagnement sur de nombreux salons internationaux emblématiques comme le Mobile World Congress, Smart City Expo ou Trustech, Vivatech constitue une nouvelle opportunité d’accroître la visibilité et la notoriété de nos membres", souligne Georges Falessi, Directeur Général du Pôle SCS.